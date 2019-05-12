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Представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Жамбыла Ахметбекова
12 Мая 2019 14:07 128
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штаб кандидата в Президенты РК Жамбыла Ахметбекова опубликовал на официальном сайте предвыборную платформу, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеМероприятие в поддержку Жамбыла Ахметбекова провели народные коммунисты в Алматы Представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Дании Еспаевой
Предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Жамбыла Ахметбекова состоит из 5 пунктов:
- Отказ от западного влияния и ложных ценностей!
- Предание суду всех беглых олигархов!
- Борьба с бедностью!
- Экономическая интеграция с соседями!
- Введение справедливого налогообложения!
Напомним, выборы Президента РК назначены на 9 июня. Предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 июня.
Ключевые слова: Выборы 2019,
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