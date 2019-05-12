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Представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева
12 Мая 2019 12:44 76
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штаб кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева опубликовал на официальном сайте предвыборную платформу, передает МИА «Казинформ».
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Предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева состоит из трех блоков и называется «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс».
Напомним, выборы Президента РК назначены на 9 июня. Предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 июня.
Ключевые слова: Выборы 2019,
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