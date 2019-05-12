Представлена предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штаб кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева опубликовал на официальном сайте предвыборную платформу, передает МИА «Казинформ».

Предвыборная платформа кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева состоит из трех блоков и называется «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс».

Напомним, выборы Президента РК назначены на 9 июня. Предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 июня.