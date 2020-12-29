Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Представлена первая иранская вакцина от COVID-19

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Декабря 2020, 21:00
Представлена первая иранская вакцина от COVID-19

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - В Иране сегодня началась первая стадия испытания иранской вакцины от коронавируса на добровольцах в присутствии министра здравоохранения Саида Намаки и вице-президента по научным вопросам Сурену Саттари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Первая иранская вакцина от COVID-19 под названием «Ково-Иран» разработана исследовательской группой Штаба по исполнению приказов имама. Дочь главы Штаба по исполнению приказов имама Тайебе Мохбер стала первым добровольцем, которая испытала на себе иранскую вакцину от коронавируса. Она выразила надежду на успешность этого научного процесса в стране.

На сегодня 65 тыс. человек выразили желание стать добровольцами, чтобы испытать на себе иранскую вакцину. В первой стадии испытания только 56 человек могут получить вакцину.


Здравоохранение   Иран  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия