Представлена олимпийская экипировка сборной Казахстана
При подготовке формы для Токио решающее право выбора дизайна, тканей и элементов одежды было отдано спортсменам. С января этого года ведущие атлеты страны участвовали в обсуждении, презентациях и встречах, посвященных выбору олимпийской экипировки.
«Для каждого атлета Олимпийские игры – это важнейшее событие в карьере, осуществленная мечта, результат упорных и долгих тренировок на протяжении многих лет. Олимпийские игры в Токио – самые долгожданные для нынешнего поколения олимпийцев. Все, что касалось Олимпийских игр в Токио, начиная с прошлого года сопровождалось неопределённостью. Перенос Олимпиады, локдауны, отсутствие соревновательной практики, перенос или отмены квалификационных турниров. Нашей же задачей было создание для них максимально комфортных условий во всем, в том числе и в таких вопросах, как олимпийская экипировка. Поэтому право выбирать форму получила комиссия – 35 спортсменов, которые сами определяли, что им будет удобно носить в Токио», - отметили в Национальном олимпийском комитете.
«Перед тем, как выбрать какой будет олимпийская форма, мнение спросили у самих спортсменов. Мы участвовали в подборе тканей, обсуждали эскизы, делали рекомендации. На Олимпийских играх очень важен не только внешний вид, но и практичность формы», - сказал серебряный призер Олимпиады в Рио Елдос Сметов.
«Для спортсменов, прежде всего, важны качество и комфорт, поскольку это наша одежда на ближайшие недели подготовки и выступлений. Есть множество факторов, которые нам важны: это и модный силуэт, яркий образ, который должен запоминаться, но, прежде всего, практичность. Спортсменам некогда ухаживать за одеждой, много времени мы проводим в дороге, поэтому форма не должна мяться и легко пачкаться. Удобство в носке, чтобы можно было свободно двигаться и, разумеется, качественные, комфортные для здоровья ткани. Мы предоставили свои предложения, учитывая наш опыт участия в прошлых Олимпиадах. Очень рады, что были удовлетворены все наши пожелания», - отметил Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.
Стиль, предложенный для олимпийской парадной формы, – элегантный спорт кэжуал. Дизайнер гарантирует удобство, долговечность, актуальность коллекции, а также говорит о том, что за этой одеждой легко ухаживать и она не мнётся.
«Технология изготовления современных тканей продвинулась настолько далеко, что вещи из них приятны для кожи, гипоаллергенны и лучше выглядят.
Я рада, что спортсмены выбрали мой дизайн парадной формы. На этот подход меня вдохновили сами олимпийцы. Они говорили, что хотели бы носить форму и после Олимпийских игр. Я хотела, чтобы в Токио наши спортсмены смотрелись прогрессивно и современно. Поставила цель соединить мировые тренды и желание носить форму как одежду в стиле «спорт-шик», - говорит дизайнер олимпийской формы Салтанат Баймухамедова.
Парадная форма будет на атлетах во время парада открытия Олимпийских игр и других торжественных мероприятий. Концепция парадной формы отражает наш современный культурный код. Казахстан сегодня – это уникальный стиль, микс традиционного и ультрасовременного, инновации, динамичное развитие, культурная и спортивная экспансия, которую несут яркие представители нашей страны.
Производитель спортивной формы, испанский бренд Joma широко известен среди поставщиков спортивной экипировки. Компания имеет 55-летнюю историю на рынке и поставляет продукцию в 120 стран. На Олимпиаде в Рио-2016 одежду Joma носили 10% олимпийцев, в Токио, по данным компании, их число увеличится до 15%. Важно, что в условиях пандемии и нарушенных производственных связей, Joma сотрудничала с Казахстаном на специальных льготных условиях, и смогла вовремя выполнить все требования заказчиков. В полном комплекте олимпийской экипировки несколько десятков предметов, всё самое необходимое – от парадных костюмов до сумок и рюкзаков.
При выборе тканей были учтены также и климатические особенности Японии в это время года. Одежда олимпийской экипировки хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет и не вызывает аллергию. Коллекция создана как послание казахстанского олимпийского спорта всему миру. Здесь нашли отражение мировые тренды: забота о здоровье, охрана окружающей среды, осознанное потребление, и акцент на детали. Основные цвета парадной формы – синий, бирюзовый и белый. Эта палитра выбрана по рекомендации исследовательской международной компании Next Look, изучающей фэшн-тренды для производителей одежды и аксессуаров.
Спортсмены вылетят в Токио 16 июля. Перед Играми сборной команде предстоит двухнедельный карантин на олимпийских базах.