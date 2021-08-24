Представлена концепция открытия Паралимпиады-2020 в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Токио-2020 представил песню «У нас есть крылья» в качестве мотива для предстоящей церемонии открытия Паралимпийских игр, но решил не публиковать имена людей, работающих над этим событием, до дня его проведения 24 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как сообщает японское издание Nikkan Sports News, согласно интервью с несколькими заинтересованными сторонами, решение скрыть имена людей было принято, чтобы избежать повторения противоречий, возникших после церемонии открытия Олимпийских игр. Это открытие было омрачено увольнением двух ключевых организаторов после того, как незадолго до начала Игр стало известно об оскорбительных высказываниях, которые они делали в прошлом.

Состав съемочной группы церемонии открытия Олимпийских игр был публично объявлен 14 июля, за девять дней до начала самого мероприятия. Вскоре после этого выяснилось, что ведущий композитор Кейго Оямада, известный под профессиональным именем Корнелиус, в интервью 1994 года хвастался тем, что издевался над детьми-инвалидами. Это привело к тому, что 19 июля он подал в отставку, а его композиции были вырезаны из выступления в кратчайшие сроки.

В отчете Nikkan Sports News говорится, что оргкомитет Токио провел тщательную проверку биографий участников церемонии открытия Паралимпийских игр, чтобы избежать подобных скандалов. Однако в итоге чиновники посчитали, что в процессе проверки было слишком много «ограничений», чтобы рисковать обнародованием имен команды заранее.

Организаторы Игр объявили концепции церемоний открытия и закрытия в пресс-релизе в субботу:

«У нас есть крылья» для первой и «Гармоничная какофония» для второй. Обе церемонии объединены общей темой «Движение вперед».

В том же пресс-релизе было сообщено, что 5550 представителей общественности подали заявки на участие в двух паралимпийских церемониях в качестве актеров. Был отобран 161 человек в возрасте от 11 до 68 лет, которые будут примерно поровну распределены между обоими мероприятиями.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 24 августа в 20:00 по японскому стандартному времени. Она пройдет на Японском национальном стадионе в Токио, на том же месте, где в прошлом месяце проходили Олимпийские игры.