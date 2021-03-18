Представлен Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Brand Analytics впервые представил рейтинг СМИ Республики Казахстан, наиболее часто цитируемых в социальных медиа в феврале 2021 года. В топ-30 медиарейтинга вошли новостные агентства, сетевые издания, представительства газет и телеканалов, а также региональные и спортивные СМИ. Период исследования: 1.02 – 28.02. 2021. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как считали и что такое Индекс цитируемости

В публикуемом рейтинге изучалась популярность СМИ республики Казахстан в социальных медиа. Когда новость интересна пользователям, ею начинают активно делиться в Сети: публиковать ссылки на материал в соцсетях, обсуждать на форумах или UGC-ресурсах.

Чем выше интерес пользователей к публикациям того или иного источника – тем больше ссылок на него публикуется в социальных медиа. В отличие от классической цитируемости СМИ в СМИ, ссылки в соцмедиа отражают популярность площадки в обществе, выступая индикатором интереса к ее контенту. Такой подход позволяет оценить степень влияния ресурса на читателя, что является современным критерием для медиапланирования брендами B2C-коммуникаций.

По этой причине в рейтинге в качестве индикатора популярности СМИ используется именно Индекс цитируемости – количество ссылок на СМИ, размещенных в социальных медиа на русском и казахском языках за отчетный период. В данном случае – за февраль.

«Для того чтобы корректно посчитать Индекс цитируемости СМИ, мы агрегируем пользовательские публикации в соцмедиа, разворачиваем короткие ссылки от более, чем 900 сервисов-сокращателей ссылок и далее группируем все ссылки по доменам изданий. Сообщения от ботов и самоцитирование в собственных аккаунтах СМИ в соцсетях исключаются из расчетов», - отмечается в информации.

Лидирующие издания

В феврале 2021 года в центре внимания была тема вакцинации от COVID-19 и применение вакцины «Спутник V» на территории Казахстана.

Лидером Топ-30 стало издание Zakon.kz (1 позиция), специализирующееся помимо новостей на вопросах законодательства, юриспруденции и финансов. Второе место у информационного агентства Казинформ (2), освещающего политические и экономические события в стране и за рубежом. На 3 строчке представительство новостного агентства Sputnik (3) в Казахстане.

Совместно участники рейтинга «Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа» получили более 800 тысяч ссылок в сообщениях пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа в феврале 2021 года. Причем половина ссылок пришлась на первую пятерку СМИ.

Структура рейтинга СМИ Казахстана:

11 онлайн-изданий

7 новостных агентств

6 онлайн-представительств телеканалов, газет и радио

4 региональных издания

2 спортивных портала





Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа

Сразу семь СМИ из Топ-30 вошли в «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» за февраль 2021 года: Казинформ, Zakon.kz, Sports.kz, Tengri News, Inbusiness.kz, Sputnik Казахстан, Новости Казахстана. Что говорит о большой популярности СМИ не только среди жителей Казахстана, но и за пределами страны.

При этом последовательность мест в русскоязычном топе отличается от представленного Топ-30, в котором учитывается цитируемость в сообщениях и на казахском, и на русском языках. Так, например, лидер Топ-30 Zakon.kz уступает Казинформ по цитируемости в чисто русскоязычных сообщениях.

Методология составления рейтинга

Публикуемый «народный» рейтинг показывает, на что читатель готов выделить свое время из доступных ему 24 часов. Поэтому нет смысла в более узких срезах, таких как топ деловых или, наоборот, развлекательных СМИ. И те и другие конкурируют за одно и то же время пользователя. Конкурируют между собой и форматы изданий. При этом в рамках единого рейтинга вы всегда имеете возможность сравнить между собой близкие по позиционированию ресурсы.

Для расчета рейтинга был проанализирован месячный поток сообщений пользователей на русском и казахском языках в социальных медиа, включающих соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, а также блоги, форумы, отзовики, маркетплейсы, геосервисы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Важно отметить, что при расчете рейтинга исключаются сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование – в рейтинге не учитываются ссылки, опубликованные в собственных аккаунтах СМИ в соцсетях. Однако активная дистрибуция публикаций в соцсетях со стороны СМИ может способствовать росту его цитируемости, так как помогает увеличить охваты публикаций и заинтересовать бОльшое число читателей. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в социальных медиа за месяц: с 1 по 28 февраля 2021 года включительно. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-30 СМИ Казахстана по цитируемости в социальных медиа» было проанализировано 2,31 млрд сообщений в социальных медиа в феврале 2021 года, содержащих 2,15 млрд ссылок, 326 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.