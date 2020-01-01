Представлен ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –⠀ Сайт Boxrec.com назвал лучших казахстанских боксеров. Первое место продолжает с большим отрывом удерживать чемпион мира IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин — у него 1276 очков в системе рейтинга портала. На втором месте — Батыр Джукембаев — 196,1 балла. Тройку лучших боксеров из Казахстана замыкает Канат Ислам — ему начислили 141,6 балла, передает МИА «Казинформ».

ТОП-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (40-1-1, 35КО) — 1276;

2. Батыр Джукембаев (17-0, 13КО) — 196,1;

3. Канат Ислам (27-0, 21КО) — 141,6;

4. Виктор Коточигов (11-0, 4КО) — 113,2;

5. Нурзат Сабиров (10-0, 9КО) — 80,01;

6. Жанкош Тураров (24-0, 17КО) — 72,92;

7. Нурсултан Жанабаев (8-0, 5КО) — 63,78;

8. Данияр Елеусинов (9-0, 5КО) — 54,77;

9. Станислав Калицкий (9-0, 3КО) — 54,13;

10. Садриддин Ахмедов (10-0, 9КО) — 50,55.

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Таким образом, в десятку лучших не попали отечественные непобежденные боксеры Айдос Ербосынулы (13-0, 9КО), Жанибек Алимханулы (8-0, 4КО), Али Ахмедов (16-0, 12КО) и другие.