Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Представлен талисман Олимпийских игр в Пекине

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Сентября 2019, 13:58
Представлен талисман Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет Олимпийских игр в Пекине 2022 представил Панду в качестве талисмана для зимних Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийски комитет РК.

Представление талисмана состоялось на хоккейной арене Shougang в китайской столице. Панда была названа Bing Dwen Dwen и будет олимпийским талисманом.

Оргкомитет «Пекин-2022» в представлении талисмана заявил, что у талисмана «ледяной костюм, золотое сердце и любовь ко всему зимнему спорту». Дизайн был разработан Академией изящных искусств Гуанчжоу. Утверждается, что талисман готов «поделиться истинным духом Олимпиады со всем миром».

Оргкомитет «Пекин-2022» говорит, что дизайн сочетает в себе изображение панды с ультраэнергетической оболочкой из ледяного кристалла, отражающей зимний снег и современные технологии. За основу формы головного убора талисмана был взят шлем для зимних видов спорта. Он украшен цветным ореолом, вдохновленным национальным конькобежным залом «Ледяная лента». Яркие цветные линии символизируют трассу для зимних видов спорта и технологию 5G, а рисунок ладони левой руки в форме сердца представляет теплый прием принимающей страны для посетителей со всего мира. Общий дизайн талисмана, как утверждается, напоминает астронавта, символизируя исследования в будущем, отражая бесконечные возможности стремления к совершенству, опережая время и смотря в будущее.


Спорт   Олимпиада   Китай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии