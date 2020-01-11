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Представлен новый заместитель председателя правления в КИОР

11 Января 2020 13:33
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Представлен новый заместитель председателя правления в КИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев представил коллективу нового заместителя Артура Нигметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kipd.kz.

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Артур Нигметов в 2007 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет, годом позже окончил Московскую школу политических исследований. Проходил стажировку в в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.

Имеет опыт работы в средствах массовой информации, медиакорпорациях, «мозговых центрах».

В разные годы работал директором частного фонда «Центр медийных технологий», руководителем Службы центральных коммуникаций, советником акима Кызылординской области.

Является лауреатом ежегодной общественной премии «Народный любимец» в номинации «Лучший публицист», награжден юбилейной медалью «25 лет Независимости РК».


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Ключевые слова: Назначения, Рухани жаңғыру,
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