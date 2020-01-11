Представлен новый заместитель председателя правления в КИОР
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев представил коллективу нового заместителя Артура Нигметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kipd.kz.
Артур Нигметов в 2007 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет, годом позже окончил Московскую школу политических исследований. Проходил стажировку в в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.
Имеет опыт работы в средствах массовой информации, медиакорпорациях, «мозговых центрах».
В разные годы работал директором частного фонда «Центр медийных технологий», руководителем Службы центральных коммуникаций, советником акима Кызылординской области.
Является лауреатом ежегодной общественной премии «Народный любимец» в номинации «Лучший публицист», награжден юбилейной медалью «25 лет Независимости РК».
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