Представлен новый заместитель председателя правления в КИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев представил коллективу нового заместителя Артура Нигметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kipd.kz.

Артур Нигметов в 2007 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет, годом позже окончил Московскую школу политических исследований. Проходил стажировку в в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.

Имеет опыт работы в средствах массовой информации, медиакорпорациях, «мозговых центрах».

В разные годы работал директором частного фонда «Центр медийных технологий», руководителем Службы центральных коммуникаций, советником акима Кызылординской области.

Является лауреатом ежегодной общественной премии «Народный любимец» в номинации «Лучший публицист», награжден юбилейной медалью «25 лет Независимости РК».