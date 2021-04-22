ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В рамках онлайн-встречи, состоявшейся 21 апреля 2021 года, был представлен новый Почетный консул Республики Казахстан в Исландии Сигурдур Атли Йонссон. Об это сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во встрече приняли участие Посол Казахстана в Великобритании, а также в Исландии и Ирландии по совместительству Ерлан Идрисов, заместитель руководителя службы протокола и директор по экономическим вопросам Министерства иностранных дел Исландии Петур Торстенссон, а также новоназначенный Почетный консул Казахстана в Исландии Сигурдур Атли Йонссон, являющийся заместителем председателя и старшим советником компании Arctic Green Energy.

В ходе встречи обсуждалось расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Исландией. В частности, стороны отметили перспективы совместной работы в сфере возобновляемых источников энергии, туризма и спорта. В данном контексте было особо отмечено, что потенциально продуктивным направлением взаимовыгодного сотрудничества является развитие геотермальных источников энергии в Казахстане с использованием значительного практического опыта, накопленного Исландией в этой сфере.

В этом контексте была обсуждена деятельность исландской компании Arctic Green Energy в Казахстане по развитию геотермальных источников энергии. Эта компания известна своими достижениями в развитии экологически чистых возобновляемых источников энергии, в том числе в использовании геотермальной энергии для централизованного городского теплоснабжения, производства электричества и нужд сельского хозяйства.

Сотрудничество с Исландией в данном направлении может сыграть важную роль и в рамках подготовки Казахстана к предстоящей глобальной Конференции ООН по изменению климата в Глазго, а также в контексте разработки страновой концепции низкоуглеродного развития до 2050 года.

Стороны обсудили разработку в Казахстане закона о теплоснабжении, направленного на регулирование тарифов с использованием в т. ч. геотермальных ресурсов, что положительно скажется на сотрудничестве с исландской компанией Arctic Green Energy. В качестве успешного опыта реализации проектов по развитию геотермальной энергии Arctic Green Energy отметила совместный проект по отоплению и охлаждению городов в Китае с компанией Sinopec на сумму более 200 млн долл. в рамках усилий Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Чистая и устойчивая геотермальная энергия заменит существующие ископаемые источники энергии, сократит выбросы углерода и улучшит качество воздуха в крупных городах Китая.

В завершение встречи Е. Идрисов проинформировал присутствующих о текущем состоянии и развитии Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), на территории которого созданы беспрецедентные условия для инвесторов и применяются принципы английского права, порекомендовав Arctic Green Energy открыть свое представительство на площадке МФЦА с упором на развитие «зеленых» проектов в Казахстане.