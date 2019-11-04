Представлен новый начальник Департамента полиции Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил нового начальника областного Департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
По согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Баймурзин Арманбек Хакимбекович.
Генерал-майор полиции Билялов Берик Султангазинович освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД.
Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вместе с акимом области Ермеком Маржикпаевым.
Баймурзин А.Х., 1974 года рождения, в органах внутренних дел с 1992 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал в Комитете криминальной полиции МВД, первым заместителем начальника Департамента полиции Жамбылской области. С ноября 2014 года возглавлял Департамент криминальной полиции МВД.
Министр сообщил личному составу областной полиции о ходе модернизации органов внутренних дел страны и поставленных Президентом страны задачах по борьбе с преступностью, обеспечению спокойствия и безопасности граждан.
«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи перед полицией. Он особо подчеркнул, что полицейская служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасностью. И сегодня работа органов внутренних дел находится под пристальным вниманием всего общества», - акцентировал Министр Ерлан Тургумбаев.
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