Представлен новый начальник Департамента полиции Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил нового начальника областного Департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Баймурзин Арманбек Хакимбекович.

Генерал-майор полиции Билялов Берик Султангазинович освобожден от занимаемой должности и продолжит работу в центральном аппарате МВД.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев вместе с акимом области Ермеком Маржикпаевым.

Баймурзин А.Х., 1974 года рождения, в органах внутренних дел с 1992 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал в Комитете криминальной полиции МВД, первым заместителем начальника Департамента полиции Жамбылской области. С ноября 2014 года возглавлял Департамент криминальной полиции МВД.

Министр сообщил личному составу областной полиции о ходе модернизации органов внутренних дел страны и поставленных Президентом страны задачах по борьбе с преступностью, обеспечению спокойствия и безопасности граждан.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи перед полицией. Он особо подчеркнул, что полицейская служба непосредственно соприкасается с интересами граждан страны и ее безопасностью. И сегодня работа органов внутренних дел находится под пристальным вниманием всего общества», - акцентировал Министр Ерлан Тургумбаев.