Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Представлен фильм о подготовке казахстанских боксеров к Олимпиаде в Токио

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Июля 2021, 20:23
Представлен фильм о подготовке казахстанских боксеров к Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация бокса подготовила документальный фильм «Боксеры на пути к Олимпиаде». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В него включены кадры подготовки казахстанских боксёров к предстоящим Олимпийским играм-2020 в Токио, интервью с руководством федерации, тренерами, спортсменами и многое другое.
Напомним, что в Японию сборная Казахстана по боксу отправится в следующем составе: Сакен Бибосынов (до 52 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Абылайхан Жусупов (до 69 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг).




Спорт   Олимпиада  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии