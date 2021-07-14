Представлен фильм о подготовке казахстанских боксеров к Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация бокса подготовила документальный фильм «Боксеры на пути к Олимпиаде». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В него включены кадры подготовки казахстанских боксёров к предстоящим Олимпийским играм-2020 в Токио, интервью с руководством федерации, тренерами, спортсменами и многое другое.

Напомним, что в Японию сборная Казахстана по боксу отправится в следующем составе: Сакен Бибосынов (до 52 кг), Серик Темиржанов (до 57 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Абылайхан Жусупов (до 69 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг).



