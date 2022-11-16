Представителям креативной индустрии становится все более интересным участвовать в политике - эксперт

16 Ноября 2022, 13:33

16 Ноября 2022, 13:33

Представителям креативной индустрии становится все более интересным участвовать в политике - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представителям креативной индустрии становится все более интересным участвовать в политике. Об этом заявил известный продюсер, основатель Brave Talents Алмас Жали, выступая на Форума стратегических инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, сейчас такая тенденция наблюдается во всем мире.

«Представителям креативной индустрии становится все более интересным участвовать в политической жизни страны», - сказал Алмас Жали.

Спикер добавил, что у страны должна быть четкая стратегия развития.

«У страны должна быть стратегия, которая не меняется каждые три года, и мы не нанимаем каждые три года Маккензи и не платим 100 млн долларов, чтобы они нам что-то новое нарисовали. Необходимо определить стратегию на семь лет, у этой стратегии должны быть свои цели и пути их достижения», - добавил Алмас Жали.

Ранее старший партнер CSI Олжас Худайбергенов заявил, что сейчас практически нет инструментов для того, чтобы сдержать инфляцию.