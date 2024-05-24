Представительство посольства Венгрии в РК открылось в Павлодаре

В Павлодаре открылось представительство посольства Венгрии в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Представительство будет оказывать услуги в Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях. В открытии представительства принял участие чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в нашей стране Отто Иван Рона.

Казахстан и Венгрия — страны-партнеры. Взаимодействие между двумя странами развивается успешно. В последние годы увеличился торгово-экономический оборот между странами, усиливаются культурные и образовательные связи. Представительство, открытое в областном центре, будет способствовать повышению потенциала сотрудничества.