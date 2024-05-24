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    13:20, 24 Май 2024 | GMT +6

    Представительство посольства Венгрии в РК открылось в Павлодаре

    Венгрия
    Фото: gov.kz

    В Павлодаре открылось представительство посольства Венгрии в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Представительство будет оказывать услуги в Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях. В открытии представительства принял участие чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в нашей стране Отто Иван Рона.

    Казахстан и Венгрия — страны-партнеры. Взаимодействие между двумя странами развивается успешно. В последние годы увеличился торгово-экономический оборот между странами, усиливаются культурные и образовательные связи. Представительство, открытое в областном центре, будет способствовать повышению потенциала сотрудничества.

    — В настоящее время у нашего государства есть почетные консулы в 5 городах Казахстана. Как планируется, представительство, открытое в Павлодаре, охватит Восточно-Казахстанскую, Абайскую и Павлодарскую область. Партнерство между двумя странами развивается. Это нас особенно радует. Безусловно, венгерская дипломатия будет полезной для местных предпринимателей, — отметил посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона.

    Теги:
    Павлодар Посольство РК Венгрия Международные отношения
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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