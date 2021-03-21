Представители зарубежных стран поздравили казахстанцев с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане зарубежных стран - Германии, Тайланда, Польши, Австралии шлют казахстанцам свои поздравления в честь Наурыза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравления опубликовал Тelegram-канал МИД РК. В частности, поздравил граждан с праздником управляющий директор Deutsche Bank AG Йорг Бонгартц.

«Дорогие казахстанцы! От лица Deutsche Bank я искренне хочу поздравить вас с истинно весенним праздником Наурыз, которые символизирует не только начало нового года, но и обновление самой природы. А природа в Казахстане действительно поражает своей красотой и разнообразием. Мы, как крупный международный банк, поддерживаем стремление Казахстана сохранить красоту родных степей, гор, лесов и наравне с Правительством Казахстана активно участвуем в развитии зеленой энергии. Мы тоже прилагаем немало сил для того, чтобы сохранить ее для будущего поколения. Очень надеемся на поддержку казахстанских зеленых проектов, но и на то, что отношения с немецким и европейским бизнесом несомненно пойдут на пользу всему казахстанскому народу», - сказал в своем поздравлении Йорг Бонгартц.

Управляющий директор Deutsche Bank AG надеется, что проекты привнесут опыт и современные технологии для развития полезных, взаимных отношений между Казахстаном и Германией.

«На протяжении многих лет наш банк, поддерживая множество совместных проектов с Казахстаном, и в дальнейшем планирует только увеличивать свое участие в финансировании новых, интересных и полезных международных проектов. От всей души поздравляю вас с чудесным праздником и желаю мира вашей стране. Пусть Наурыз принесет в ваш дом спокойствие и благополучие», - пожелал он.

Президент торгово-промышленной палаты «Польша-Азия» Януш Пехочинский отметил, что Казахстан для Польши является важным партнером.

«Наурыз - праздник весны. Большой праздник большой традиции и культуры, семьи и дружбы. По этому случаю, мы, поляки, желаем вам здоровья и радости в семье и в кругу друзей. Этот праздник будет проводится в особенный год - 30-летнего юбилея Независимости Казахстана. Вы построили за такое короткое время современное государство с хорошей экономикой, прочной политической системой и большим уважением в своей работе. Для поляков и польской экономики Казахстан является важнейшим партнером в Центральной Азии, важной страной в транспортных коридорах Азия - Китай - Польша - Европейский Союз. Это для нас большой потенциал для сотрудничества. Благодарю руководство вашей страны и предпринимателей за сотрудничество и доброту. По случаю праздника весны желаю вам победы в борьбе с пандемией, успехов в развитии вашей страны и заявляю о дружбе и активности в сотрудничестве», - обратился Януш Пехочинский.

«Уважаемые казахстанцы! Наступает праздник Наурыз. Это особый праздник - праздник весны, счастья, мира и благосостояния. Я, уроженец Казахстана, желаю вам от всего сердца самого наилучшего, процветайте и развивайтесь!», - пожелал в свою очередь депутат городского, окружного и земельного Парламента в Северном Рейне-Вестфалии Хайнрих Цертик.

Представитель компании Air Astana в Таиланде Урачат Паниавут, поздравляя казахстанцев, отметила, что Таиланд будет ждать туристов из Казахстана.

«По случаю праздника Наурыз желаю всем казахстанцам только счастья, счастливого праздника, крепкого здоровья! Мы надеемся, что пройдем трудные этапы и в ближайшее время встретим и увидим в Таиланде казахстанских туристов», - сказала Урачат Паниавут.

Поздравили с Наурызом и ученики школы Фортстрит из Австралии.

«С праздником Наурыз! Мы желаем счастья, процветания, благополучия. С наилучшими пожеланиями из Австралии», - говорят школьники.

Ранее с весенним праздником граждан РК поздравили известный малазийский дизайнер Джимми Чу, болливудский актер Рахул Кханна, а также заслуженный деятель Казахстана, актер Сергей Погосян.







