Представители 70 посольств и международных организаций посадили деревья в Астане

В Астане продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан: Астана – образец чистоты и порядка». Эта неделя проходит под девизом «Жасыл аймақ» и посвящена посадке деревьев, побелке насаждений. Экоакцию поддержали около 70 посольств и международных организаций, расположенных в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Во всех районах столицы проходят экологические мероприятия. На территории Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК в районе Байконыр были посажены деревья. К акции присоединились представители посольств Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, Грузии, Беларуси, Португалии, Таиланда, Израиля, Ватикана. Участники экомероприятия посадили свыше 350 деревьев на территории музея.

— У нас отличное настроение. Такие акции приносят огромную пользу окружающей среде. Всегда поддерживаю работу по посадке деревьев, озеленению парков. Каждое посаженное дерево — это наш вклад в будущее, забота о следующем поколении. В этом направлении Казахстан проводит большую работу, — сказал советник-посланник посольства Республики Беларусь в Казахстане Дмитрий Зорин.

Экологическую акцию «Таза Қазақстан» также поддержало посольство Российской Федерации, посадив деревья в районе Алматы.

Фото: акимат Астаны

Еще одна массовая экоакция прошла в районе Нура. В посадке 300 деревьев плодовых груш приняли участие представители дипломатических миссий и посольств Армении, Узбекистана, Литвы, Румынии, Швейцарской Конфедерации, Нидерландов, Султаната Омана, Иордании, Саудовской Аравии, Марокко, Ирака, Кувейта, а также Европейского союза и Исламской Организации по продовольственной безопасности.

В акимате района Нуры отметили, что участие посольств арабских стран, европейских государств, представительства Европейского союза и соседних стран приурочено ко Дню единства народа Казахстана, которое отмечается 1-го мая.

Новые зеленые насаждения также появились в районе Сарыарка. В столичном парке на мероприятие по посадке деревьев и облагораживанию территории собрались представители посольств Монголии, Палестины, Ливии и Малайзии.

Фото: акимат Астаны

На протяжении трех недель в столице проходит экоакция «Таза Қазақстан: Астана — образец чистоты и порядка». В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Фото: акимат Астаны

Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и другое.