Представители всех существующих зон, свободных от ядерного оружия, соберутся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе Казахстан и весь мир будут отмечать 10-летний юбилей объявления 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. В этой связи в Нур-Султане состоится семинар по консолидации усилий зон, свободных от ядерного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации антиядерной инициативы Нурсултана Назарбаева по созыву встречи зон, свободных от ядерного оружия, МИД совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения 28-29 августа организует семинар на тему: «Развитие и укрепление механизмов консультаций между существующими зонами, свободными от ядерного оружия». В мероприятии примут участие представители всех существующих зон (Латиноамериканская, Африканская, Южно-Тихоокеанская, Центрально-Азиатская, Юго-Восточная Азия), а также Монголии, как страны с уникальным безъядерным статусом, и заинтересованных международных организаций, включая МАГАТЭ и ОДВЗЯИ», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга в МИД РК.

Он отметил, что в ходе мероприятия будут обсуждены основные проблемы, перспективы и способы укрепления сотрудничества, а также рассмотрены предложения по институционализации межзонального сотрудничества.

По сообщению официального представителя МИД РК, 29 августа в Секретариате ООН в Нью-Йорке также состоится церемония вручения Казахстаном инструментов ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Напомним, 29 августа 1991 года Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Данная историческая дата в 2009 году была официально объявлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Международным днем действий против ядерных испытаний.