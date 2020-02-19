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Представители всех национальностей должны сохранять мир и согласие в регионе – Бердибек Сапарбаев

19 Февраля 2020 19:21
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Представители всех национальностей должны сохранять мир и согласие в регионе – Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Представители всех национальностей и этносов Жамбылской области должны сохранять мир и согласие в регионе. Об этом на отчетной встрече с населением сказал глава региона Бердибек Сапарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

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«Мы никогда не должны забывать, что мы - многонациональное государство. Самое главное богатство Казахстана за 30 лет – это сохранение единства и мира. Мы обязаны продолжить это. В области проживает 87 этносов, мы всегда жили в мире и согласии. То, что произошло в Кордайском районе, должно быть для нас уроком, из которого мы должны сделать выводы», - сказал Сапарбаев.

Он отметил, что с первых дней работы в регионе провел несколько встреч с общественным советом, представителями интеллигенции, жителями нескольких сел, провел личный прием граждан и узнал об актуальных вопросах, волнующих население.

«Вчера меня спросили: будет ли соблюдаться закон? Будет. Мы живем в правовом государстве и обязаны соблюдать законы нашей страны», - подчеркнул он.



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Ключевые слова: Жамбылская область, Акимат, События в Кордае,
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