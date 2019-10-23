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Представители военно-дипломатического корпуса посетили военно-морскую базу в Актау

23 Октября 2019 14:39
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Представители военно-дипломатического корпуса посетили военно-морскую базу в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военно-морскую базу военно-морских сил Казахстана посетили представители военно-дипломатического корпуса. Встреча организована в рамках укрепления сотрудничества в военно-политическом измерении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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В посещении военного объекта приняли участие представители военных ведомств 13 государств-членов организации и стран-наблюдателей, министерства иностранных дел Казахстана, секретариата СВМДА, военные атташе по вопросам обороны, аккредитованные в Казахстане, члены международных организаций, офиса программ ОБСЕ в Астане.



Гостям был представлен ряд презентаций от Министерства обороны Казахстана, секретариата СВМДА и Турецкой Республики, после чего командованием части был проведен ознакомительный брифинг об истории создания и основных задачах базы.

Кроме этого, иностранные делегации посетили учебный центр, где готовят младших корабельных специалистов, музей и учебно-тренировочную станцию по борьбе за живучесть.


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Ключевые слова: Армия, Мангистауская область,
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