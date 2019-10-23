Представители военно-дипломатического корпуса посетили военно-морскую базу в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Военно-морскую базу военно-морских сил Казахстана посетили представители военно-дипломатического корпуса. Встреча организована в рамках укрепления сотрудничества в военно-политическом измерении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В посещении военного объекта приняли участие представители военных ведомств 13 государств-членов организации и стран-наблюдателей, министерства иностранных дел Казахстана, секретариата СВМДА, военные атташе по вопросам обороны, аккредитованные в Казахстане, члены международных организаций, офиса программ ОБСЕ в Астане.









Гостям был представлен ряд презентаций от Министерства обороны Казахстана, секретариата СВМДА и Турецкой Республики, после чего командованием части был проведен ознакомительный брифинг об истории создания и основных задачах базы.

Кроме этого, иностранные делегации посетили учебный центр, где готовят младших корабельных специалистов, музей и учебно-тренировочную станцию по борьбе за живучесть.



