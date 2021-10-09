Представители Уполномоченного по правам человека появятся в регионах Казахстана - Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какие проблемные вопросы больше всего волнуют казахстанцев в период пандемии, с какими жалобами они чаще всего обращаются и через какие инструменты можно их решать, в интервью МИА «Казинформ» рассказала Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

-Эльвира Абылкасымовна, что на сегодня из себя представляет институт Уполномоченного по правам человека в Казахстане и какими полномочиями Вы обладаете?

-Давайте начнем с того, что вопросы защиты прав человека действительно касаются каждого из нас, и если открыть Конституцию РК, то первая статья Конституции начинается со следующих слов, что «высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы». То есть, этим уже объясняется вся соответствующая политика, которая должна строиться и со стороны государства, и со стороны гражданского общества. Что касается института по правам человека, то в данном случае есть разные названия этого института в каждом государстве, в некоторых странах это называется омбудсмен, в некоторых странах это комиссар по правам человека. По Центральной Азии и по Евразийскому пространству этот институт в основном называется Уполномоченный по правам человека или защитник прав человека. По полномочиям, в целом, нужно сказать, что люди, конечно, ждут большего, что это должностное лицо разрешит все проблемы, в том числе если ты не согласен с решением судов или правоохранительных органов в рамках расследования, то это тот человек, который должен помочь, потому что он обладает должностными полномочиями. Но, с точки зрения законодательства, конечно, скажу, что каждый субъект имеет определенный мандат, определенные полномочия – если в общем говорить, то уполномоченный по правам человека, это должностное лицо, которое обеспечивает дополнительные гарантии защиты прав человека.

- Во время пандемии возникает много вопросов, связанных в том числе с защитой прав человека. В этой связи, по каким вопросам в основном к Вам обращались граждане?

- Ну, если говорить просто по количеству обращений, которые поступили, то на самом деле, это не такое большое количество. Если брать соотношение к населению Казахстана, то это, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас и государство со своей стороны разрабатывает различные системы приема и рассмотрения обращений граждан. Вы знаете, что в июле этого года вступил в силу Административно-процедурно-процессуальный кодекс, и именно подход в рамках этого Кодекса к обращениям граждан - это принцип «виновности государственной власти». То есть, если гражданин не согласен с принятым решением госорганов, он имеет право в более упрощенном порядке обратиться к государственным органам, в последующем к судам по разрешению того или иного спора, либо конфликта. Что касается в этом ключе обращений, конечно, разного плана обращения, и если уж говорить в свете последних событий, в том числе и по выселению граждан из единственного жилья, и другие социальные вопросы поднимаются. Например, в период пандемии это были вопросы связанные с увольнением без предупреждения или невыплаты заработной платы со стороны бизнеса гражданам. К сожалению, такие ситуации встречались. Если говорить о том, каких больше было обращений, то это вполне ожидаемо, как и в других странах. В большей степени обращения связаны с уголовно-процессуальными действиями, то есть действиями правоохранительных органов, ставятся вопросы о незаконности, о давлении в ходе расследования или незаконное задержание. Второй вопрос, это судебные решения, потому что граждане же - не все юристы, зачастую бывает, что в ходе судебного процесса при вынесении решений все равно остаются открытые вопросы, и они не получают на них ответы. Второй момент, он более принципиальный, - граждане бывают не удовлетворены судебным решением. Бывает, что граждане не имеют возможности в таких ситуациях нанимать адвокатов или профессиональных юристов, поэтому и такие вопросы поднимаются. Ну, и конечно же, это обращения граждан, которые находятся в условиях ограничения или лишения свободы.

- Как можно при необходимости связаться с Уполномоченным по правам человека?

- Также как вы связываетесь с любым другим субъектом. Ну, можно просто в интернете набрать «Уполномоченный по правам человека» и найти контакты, а если с точки зрения технических вопросов, мы понимаем, что не всегда у людей есть сотовый телефон, доступ к интернету, особенно в сельской местности или в местах заключения. В этом ключе у нас есть обычный городской телефон, который указан на сайте или в учреждениях социального характера, либо это могут быть люди, которые находятся в местах отбывания наказания. Мы максимально распространяем информацию и наши контакты.

- А как Вы работаете с регионами?

- Казахстан у нас большой, и проблема в том, что у нас нет представителей в регионах. В среднем у нас около двух тысяч обращений приходят. Это не считая звонков. Многим достаточно просто получить консультацию. Бывает, мы обращаемся к неправительственным организациям, когда мы видим, что человеку нужна не только юридическая помощь, не просто государственная поддержка, а чисто человеческое внимание. Но, тем не менее, не имея представительств в регионах, нам это очень тяжело сделать.

- Как в Казахстане намерены решать эту проблему?

- В настоящее время в Парламенте РК рассматривается проект закона об Уполномоченном по правам человека. До настоящего времени статус Уполномоченного регулировался не законом, а Указом Президента РК. Институт был впервые создан в 2002 году, и, соответственно, столько времени прошло, когда есть законы, которые регулируют статус органов внутренних дел, прокуратуры, суда, и на их уровне Уполномоченный по правам человека, который должен быть дополнительным гарантом защиты прав человека, его статус регулируется лишь указом. Я благодарна, что Президент РК принял такое политическое решение - до конца этого года принять именно закон об Уполномоченном по правам человека и его представителях в регионах. Это очень хороший шаг, потому что мы тем самым создаем альтернативный институт, куда любой человек может обратиться. На самом деле в Казахстане много инструментов и платформ, куда может написать гражданин или позвонить, но другой вопрос – это удовлетворенность качеством консультаций, и мы не должны ограничивать человека в этом.

- Спасибо за беседу!