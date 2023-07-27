Представители стран ОДКБ обсудили взаимодействие органов управления связью

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В период с 25 по 27 июля на базе Объединенного штаба ОДКБ состоялась рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств – членов ОДКБ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ, в мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата организации.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что важнейшим направлением развития ОДКБ является совершенствование системы межгосударственного информационного взаимодействия и системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, технической основой которых является система связи. Он подчеркнул необходимость координации усилий государств – членов ОДКБ по вопросам совершенствования системы связи ОДКБ.

Объединенным штабом ОДКБ совместно с оборонными ведомствами ранее разработан проект Рекомендаций по организации связи в контингентах войск (Коллективных сил) ОДКБ. Ожидается, что в ноябре этого года документ будет представлен на утверждение членам Совета министров обороны и Комитета секретарей совета безопасности ОДКБ.

В ходе рабочей встречи представители стран ОДКБ выступили с докладами по различным направлениям совместной работы по выстраиванию системы связи войск (Коллективных сил) ОДКБ. Также на встрече обсудили опыт организации связи и передачи данных в ходе совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022». Было решено спланировать в ходе учений, проводимых в формате ОДКБ, исследование вопросов организации радиосетей взаимодействия в контингентах войск (Коллективных сил) ОДКБ с привлечением сил и средств радиоразведки и РЭБ.