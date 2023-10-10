Представители стран ОБСЕ посетили военные объекты Вооруженных сил РК

В рамках Венского документа 2011 года по мерам укрепления доверия и безопасности в Астане состоялось открытие мероприятий с последующим посещением авиабазы и десантно-штурмовой бригады в Талдыкоргане. В них приняли участие начальники верификационных центров государств-участников ОБСЕ, представители Центра по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ в г. Вене (Австрия), офиса программ ОБСЕ в г. Астане, военные эксперты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

Начальник Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны РК полковник Канат Аубакиров выразил признательность офису программ ОБСЕ в Астане за плодотворное сотрудничество и поддержку.

– Казахстан был и остается последовательным и активным участником международного взаимодействия в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения, – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Практическая часть мероприятия состоялась в области Жетысу. При посещении авиабазы в Талдыкоргане зарубежные эксперты ознакомились с ее инфраструктурой и повседневной жизнедеятельностью. Военные специалисты осмотрели боевые самолеты Су-30СМ, место стоянки, технического обслуживания воздушных судов, тренажеры для обучения и экипировку летчиков. Наблюдателям были также продемонстрированы элементы сложного пилотажа и воздушного боя на истребителях.

Для зарубежных гостей командование Десантно-штурмовых войск организовало брифинг, на котором их ознакомили с историей создания десантно-штурмовой бригады, задачами, выполняемыми в мирное время.

Военные специалисты ознакомились с бытовыми условиями, созданными для военнослужащих, посетили казарменные помещения, столовую и другие социокультурные объекты.

На учебных точках воины-десантники продемонстрировали им навыки по огневой, тактической и воздушно-десантной подготовке, владения стрелковым оружием и вождения боевых машин.

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Наблюдатели осмотрели образцы вооружения и военной техники десантно-штурмовой бригады. Им также предоставилась возможность понаблюдать за учебными прыжками с парашютными системами специального назначения из самолета военно-транспортной авиации С-295.

Зарубежные эксперты отметили высокий профессиональный уровень казахстанских специалистов и добросовестное выполнение Казахстаном международных обязательств в области контроля над вооружениями.