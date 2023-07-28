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    13:09, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Представители стран Центральной Азии и США обсудили вопросы на специальной сессии по Афганистану

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    Фото: gov.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст совершил визит в Астану для участия в специальной сессии С5+1 по Афганистану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В рамках сессии, которая прошла на площадке казахстанского внешнеполитического ведомства, представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обсудили ряд вопросов по оказанию гуманитарной помощи, защите прав человека, международному сотрудничеству с Афганистаном, а также обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом.


    Представляющий казахстанскую сторону посол по особым поручениям МИД РК Талгат Калиев обратил внимание участников сессии на важность единого согласованного прагматичного подхода к вопросу стабилизации ситуации в Афганистане.

    Спецпредставителя США принял первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров. В ходе встречи американская сторона приветствовала меры Правительства Казахстана по оказанию помощи афганскому народу, отмечая меры по стабилизации социальной и экономической обстановки.


    Кайрат Умаров подчеркнул, что Казахстан выступает за объединение международных усилий для оказания помощи Афганистану и поиску путей выхода страны из сложного гуманитарного кризиса. В частности, было обращено внимание на инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева по созданию Регионального центра ООН по устойчивому развитию в г. Алматы, который нацелен на содействие сотрудничеству стран Центральной Азии и Афганистана в сферах социально-экономического и торгово-инвестиционного развития.


    Справочно: С5+1 – основанная в 2015 году региональная дипломатическая платформа по взаимодействию пяти стран региона (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) с США в торгово-экономическом и других областях взаимного интереса.


    Теги:
    Центральная Азия Афганистан Внешняя политика Казахстана МИД РК Астана Интеграция и партнерство Международная деятельность
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