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Представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ

24 Января 2022 17:14
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Представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня представители столичного духовенства проходят ревакцинацию против коронавируса. Мы поддерживаем в целом вакцинацию. Считаем, что главным методом в борьбе с пандемией является вакцина. Поэтому призываем всех горожан пройти вакцинацию и ревакцинацию. В целом в столице действуют 54 религиозных объединения, есть также общественные и неправительственные религиозные организации», - рассказал руководитель управления по делам религии города Нур-Султан Нурдаулет Альмуханов.

Ревакцинацию сегодня проходят около 60 представителей столичного духовенства.

«Вакцинирован двумя компонентами «Sinovac». Что касается ревакцинации, посоветуюсь с врачами, какой лучше вакциной привиться. Почти все сотрудники управления привиты двумя компонентами. Теперь проходят ревакцинацию. Среди них есть представители Духовного управления мусульман Казахстана и русской православной церкви», - отметил Нурдаулет Альмуханов.


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#Нур-Султан   #Религия   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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