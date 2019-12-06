Представители СМИ ознакомились с работой новой ветровой электростанции «Астана EXPO-2017»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При содействии АО «Банк Развития Казахстана» состоялся пресс-тур с участием республиканских средств массовой информации на ветровую электростанцию «Астана EXPO-2017» мощностью 100 МВт (далее - ВЭС) ТОО «ЦАТЭК Green Energy» (ЦАТЭК Грин Энерджи) (далее-Компания) в с.Костомар Акмолинской области, с целью ознакомления с деятельностью ВЭС, передает МИА «Казинформ».

Строительство первого пускового комплекса на 50 МВт данной ВЭС является инвестиционным проектом БРК, который в декабре 2017 года открыл финансирование на эти цели Компании. Стоимость Проекта составляет 45,1 млрд тенге. Банк предоставил заём сроком на 10,5 лет в сумме 30,5 млрд тенге. В финансировании проекта участвовали также дочерние организации банка: АО «БРК-Лизинг» и DBK Equity Fund (дочерняя структура АО «Банк развития Казахстана» и АО «Казына Капитал Менеджмент»).





Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, необходимо активизировать работу по улучшению экологии, расширению использования возобновляемых источников энергии, культивированию бережного отношения к природе. Вместе с тем, содействие развитию энергетический отрасли, в том числе посредством реализации проектов в сфере ВИЭ в стране, является частью мандата БРК в качестве национального института развития. Ветровая станция Компании способна обеспечить нужды более 10 000 семей за счет возобновляемых источников энергии, тем самым сокращая объемы использования ископаемого топлива», - отметила в ходе интервью журналистам старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Айжан Битебаева.





Принимая во внимание успешный опыт реализации первого пускового комплекса ВЭС, Банк совместно с дочерними организациями АО «БРК-Лизинг» и DBK Equity Fund в августе текущего года приняли решение о финансировании 2 пускового комплекса ВЭС на общую сумму 23.8 млрд тенге с целью увеличения мощности электростанции до 100 МВт.

Кроме того, на сегодня в кредитном портфеле БРК находится 4 проекта в сфере ВИЭ. Помимо ветровой электростанции в п. Костомар, это строительство Тургусунской ГЭС-1 - первой гидроэлектростанции мощностью 24,9 МВт в каскаде малых ГЭС на реке Тургусун Зыряновского района Восточно-Казахстанской области, солнечной электростанции «Жылга» в Туркестанской области мощностью 20 МВт, солнечной электростанция мощностью 100 МВт в Алматинской области. Общая сумма займов, предоставленных БРК проектам в сфере альтернативной энергетики, составляет 65,2 млрд тенге.