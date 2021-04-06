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Представители СМИ Казахстана посетили агентство «Анадолу»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2021, 01:05
Представители СМИ Казахстана посетили агентство «Анадолу»

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Международного информационного агентства «Казинформ» Аскар Умаров и зампредседателя Республиканской телерадиокорпорации Казахстана (РТРК) Ильхамжан Ибрагимов, находящиеся с визитом в Турции, посетили агентство «Анадолу», передает МИА «Казинформ».

Главный редактор агентства «Анадолу» Метин Мутаноглу принял делегацию Казахстана за круглым столом редакторов агентства «Анадолу».

Гендиректор МИА «Казинформ» Аскар Умаров поздравил агентство «Анадолу» с 101-й годовщиной основания. Рассказывая о деятельности МИА «Казинформ», Аскар Умаров отметил, что агентство продолжает расширять и совершенствовать свою работу. Стороны обсудили перспективы дальнейших проектов, взаимной поддержки в важных темах Турции и Казахстана, сотрудничество в рамках 30-летия Независимости Казахстана, Года Юнуса Эмре и турецкого языка, а также вызовы, стоящие перед информационными агентствами двух стран, ознакомились с опытом друг друга.

По словам Аскара Умарова, совместные работы с агентством «Анадолу» имеют важное значение, поскольку «Анадолу» - одно из влиятельных информационных агентств в мире.

Ильхамжан Ибрагимов, в свою очередь, проинформировал о диапазоне региональных и национальных каналов Казахстана.

Главный редактор агентства «Анадолу» Метин Мутаноглу рассказал представителям казахстанской прессы о деятельности агентства и дал высокую оценку крепким отношениям Турции и Казахстана, отметив, что агентство «Анадолу» заинтересовано в новостях из Казахстана.


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