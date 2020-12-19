Представители Северо-Казахстанского предвыборного штаба «Nur Otan» участвуют в акции «От двери к двери»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты, активисты и представители Северо-Казахстанского предвыборного штаба партии «Nur Otan» продолжают участие в акции «От двери к двери», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Кандидат в депутаты областного маслихата Сергей Леонтьев в ходе беседы с жильцами многоквартирных домов Петропавловска рассказал о предвыборной программе партии, а также призвал принять участие в выборах.

Кандидат в депутаты Мажилиса Дмитрий Колода силен в юридических нормах, а потому в своей деятельности он планирует уделять особое внимание законодательству. Этот вопрос он озвучил также при посещении избирателей на дому и в ходе встречи с жителями 19-го микрорайона Петропавловска.

«На мой взгляд, все проблемы, которые существуют в любой отрасли гражданско-правовых отношений, связаны с законодательством. Подзаконных актов гораздо больше, чем самих законов. Я считаю, закон должен конкретизировать определенные нормы и их применение. Законы должны работать для народа в полную силу. Мне бы хотелось поработать в этой части, конкретизировать их», - рассказал кандидат в депутаты от партии «Nur Otan».

Кандидаты добавили, что за прошедшие 5 лет партия реализовала большинство своих предвыборных обещаний, и партийцы готовы к новым, решительным действиям.

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»