Представители семи вузов Центральной Азии посещают Бельгию

11 Декабря 2022, 02:10

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Бельгии состоялась встреча посла Маргулана Баймухана с делегацией профессорско-преподавательского состава и членами администрации семи университетов государств Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация, в составе которой преподаватели и специалисты ведущих вузов региона, принимает участие в программе повышения квалификации «Академическая и научная дипломатия. Роль образования и его вклад в развитие навыков, востребованных на рынке труда» по приглашению организации «Modern Education & Research Institute (MERI)» и «Свободный Университет Брюсселя» (VUB).

Цель визита Центрально-Азиатской делегации в Евросоюз - популяризация научных достижений своих стран.

«Взаимодействуя с европейскими коллегами по разнообразным научным вопросам, ученые вступают в консорциумы и привлекают европейское финансирование по реализации совместных проектов в свои вузы. Это закладывает базу для решения будущих международных проблем» - сказала директор организации MERI Е.Царанок.

«Ученые хорошо понимают глобальные проблемы современности. Они также обладают профессиональными связями с лицами, принимающими решения в различных сферах. Это дает им возможность влиять на процесс принятия значимых для общества решений.

В рамках визита ученые прослушали лекции по теме образовательной программы в университетах Бельгии и Франции. Они также посетили официальные представительства своих стран в ЕС - Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также представительства в ЕС по науке и инновациям Чехии и Литвы», - сообщила Е. Царанок.

По словам директора MERI, вместе с членами этой организации вузы Центральной Азии стремятся создать единую транснациональную академическую инфраструктуру.

«Это не легко. Помимо тривиального финансового фактора, нужна еще и сильная воля сторон. Причем воля не на уровне желания, а на уровне намерения осуществить. Визиты делегаций ученых из Центральной Азии и их открытый диалог с европейскими коллегами необходим для более тесного сотрудничества стран на различных международных площадках», - отметила директор MERI.

Принимая делегацию преподавателей из стран Центральной Азии, посол РК М.Баймухан отметил растущее партнерство между Казахстаном и Евросоюзом в области высшего образования. Казахстанский дипломат выразил уверенность, что образовательные программы обмена специалистов будут способствовать укреплению партнерства между ЕС и РК.

Также М. Баймухан рассказал об истории двусторонних отношений между РК и ЕС, основных направлениях сотрудничества в образовтельно-гуманитарной сферах.