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Представители разных религий одновременно помолились возле Cтены мира в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители мировых религий, которые приехали в Астану на шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, одновременно помолились возле Cтены мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сама процедура межконфессиональной молитвы продолжалась несколько минут. Затем для молящихся на большом экране стены мира был включен видеоролик с самыми большими катастрофами, устроенными людьми, в том числе и ядерные взрывы.
Напомним, 10 октября в Астане проходит шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда принимают участие представителей более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и другие.
В работе Съезда принял участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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