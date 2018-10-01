Представители разных религий одновременно помолились возле Cтены мира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители мировых религий, которые приехали в Астану на шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, одновременно помолились возле Cтены мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сама процедура межконфессиональной молитвы продолжалась несколько минут. Затем для молящихся на большом экране стены мира был включен видеоролик с самыми большими катастрофами, устроенными людьми, в том числе и ядерные взрывы.







Напомним, 10 октября в Астане проходит шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда принимают участие представителей более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и другие.



В работе Съезда принял участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.













