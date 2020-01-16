Представители Президентского кадрового резерва заинтересованы работать в холдинге «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство холдинга «Байтерек» провело встречу с представителями Президентского молодежного кадрового резерва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

На встрече присутствовали более 20 резервистов, которые выразили заинтересованность работать в холдинге «Байтерек». С приветственным словом к ним обратился заместитель председателя правления холдинга Рустам Карагойшин и рассказал о деятельности ключевого финансового института в стране, а также его дочерних организаций. По его словам, холдинг «Байтерек» уделяет большое внимание развитию человеческих ресурсов и созданию условий для развития их способностей.

- Мы рады, что такое количество молодых специалистов заинтересованы работать в нашем холдинге. У нас имеется возможность роста, и мы стараемся придерживаться передовых стандартов в мире в части корпоративного управления, - отметил Рустам Карагойшин.





Напомним, Президентский кадровый резерв был сформирован в конце прошлого года по итогам многоступенчатого серьезного отбора. В него вошли 300 молодых казахстанцев - 106 представителей частного сектора, 98 сотрудников квазигосударственного сектора и 96 - государственные служащие. Средний возраст победителей отбора составил 31 год. При этом резервисты имеют значительный опыт работы в различных сферах экономики.

Отметим, что в Президентский молодежный кадровый резерв вошли и сотрудники холдинга «Байтерек» и его дочерних организаций.





АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ЭСК «KazakhExport», АО «ФРП «Даму», АО «QazTech Ventures», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».





Напомним, 15 января в Акорде прошла встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.

Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.