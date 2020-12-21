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Представители предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили Кызылординскую область

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Декабря 2020, 15:51
Представители предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили Кызылординскую область

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили Кызылординскую область, где провели порядка 15 встреч, встретившись с представителями образования и здравоохранения, работниками предприятий сельскохозяйственной отрасли, молодёжью и многими другими, передает МИА «Казинформ».

На встрече с женщинами-предпринимателями были обсуждены предвыборные инициативы правящей партии на ближайшие 5 лет. На встрече с представителями НПО были подняты вопросы развития ответственного гражданского общества, как ключевого фактора демократического развития страны. В этой связи нуротановцы планируют активно привлекать гражданских активистов для решения актуальных задач и вопросов развития страны.

В целом, в ходе встреч с населением региона были подняты вопросы доступа к питьевой воде, поддержки социально-уязвимых слоев населения и развития аграрной сферы.


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