Представители Посольства Казахстана посетили школу им. Б.Момышулы в Зеленограде

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в России побывала с визитом в школе №1912 имени Бауыржана Момышулы в Зеленограде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие началось с торжественной линейки и возложения цветов к памятнику-бюсту Б.Момышулы. Затем ученики старших классов провели для гостей экскурсию по школе, ознакомив их с музеем им.Б.Момышулы, музеем Боевой славы и музейной комнатой «Бабушкин сундук» о быте жителей деревни Крюково.

Ученик 8 класса школы им.Б.Момышулы Евгений Воробьев рассказал, что коллектив учебного заведения на протяжении многих лет бережно хранит память о героях ВОВ. Регулярно проводятся семинары, экскурсии с участием представителей других городских школ.

«В прошлом году наши ученики посетили боевой путь Бауыржана Момышулы. Надеемся, что скоро к нам приедут гости из Казахстана, мы все им покажем и расскажем, - сказал он. - Бауыржан Момышулы – это огромная личность. Я восхищаюсь его героизмом. Это выдающийся военный стратег, общественный и литературный деятель. Он – участник битвы за Москву, защищал нашу деревню Крюково. Успех примененной им тактики «спираль» не остался незамеченным не только командованием Советского Союза, но и генералитетом противника».

Директор школы Андрей Курсаков сообщил, что школа поддерживает и активно развивает связи с коллегами из Казахстана. «В год 110-летия Б.Момышулы мы проводили открытую совместную онлайн конференцию, где мы обменивались материалами о Великой Отечественной войне и о личности героя СССР Бауыржана Момышулы. Надеемся продолжить эту практику и в будущем. До сегодняшнего дня все наши мероприятия имели дистанционный формат, однако мы с удовольствием готовы принять детей из Казахстана, и думаю, что наши ученики так же с большой охотой посетили бы Казахстан».

По его словам, школа намерена и далее пополнять фонд музея Б.Момышулы. В частности, планируется оцифровать все имеющиеся материалы для обеспечения к ним свободного онлайн-доступа.

В свою очередь Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев высоко оценил усилия коллектива учебного заведения, выразив благодарность за трепетное отношение к общей истории и сохранение памяти о казахском батыре.

Он призвал не забывать, какой ценой была завоевана сегодняшняя мирная жизнь, и подчеркнул важность воспитания подрастающего поколения на примерах героизма и самоотверженности тех людей, которые отдали свои жизни за свободу и независимость страны.



