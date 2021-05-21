Представители партий обсудили концепцию развития местного самоуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы разработки новой концепции развития местного самоуправления, а также проведения прямых выборов акимов сел, поселков и сельских округов обсудили на заседании Республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и государственного управления при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В нем приняли участие представители политических партий, крупных НПО, политологи, эксперты.

Совет является уникальной площадкой, на которой будут вырабатываться предложения и рекомендации по актуальным вопросам развития гражданского общества и государственного управления. Его задачами является мониторинг и контроль реализации предвыборной программы партии, исполнения индикаторов Дорожной карты, а также содействие в развитии культуры политического диалога и в продвижении гражданских инициатив.

Необходимость введения прямых выборов сельских акимов озвучил Глава государства К.К.Токаев в своем Послании в 2020 году, а инициативу проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел впервые выдвинул Первый Президент - Елбасы Н.А. Назарбаев в своем Послании 2012 года.

По словам председателя Совета, депутата Мажилиса Парламента РК Айдоса Сарыма, на сегодняшний день на селе проживает 41% населения, обеспечивая только 4% валового внутреннего продукта страны.

«В сельской местности преобладает теневая экономика. Общеизвестно, что без повышения социально-экономического положения села невозможно поднять экономику страны. Один из способов борьбы со всем этим – передача властных механизмов в руки народа. Только тогда жители смогут вмешаться в жизнедеятельность своих сел и решать вопросы», - подчеркнул он.

Как отметил секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей, предвыборной программой до 2025 года предусмотрена разработка новой концепции развития местного самоуправления.

«В Дорожной карте по реализации программы конкретизирован каждый пункт. Один из них – предстоящие выборы акимов сел, которые станут важным толчком для углубления демократических реформ, совершенствования инструментов обратной связи с населением, дальнейшей децентрализации власти. Ожидается, что до конца года будут избраны порядка 800 акимов сельских населенных пунктов с участием 1 млн 250 тыс. избирателей», - сказал Алибек Алденей.

Депутат Сената Ляззат Сулеймен отметила новшества законопроекта. Так, кандидаты могут выдвигаться 3 способами: из числа членов политических партий, в порядке самовыдвижения, кроме того, если до конца срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов, представляются кандидаты акима района (города областного значения).

С учетом важности и актуальности обсуждаемых вопросов на заседании выступили представители других политических партий, политологи, общественные деятели. Так, первый заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков предложил внедрить количественный индикатор эффективности работы акима.

По мнению председателя Общенациональной социал-демократической партии Асхата Рахимжанова, аким должен выходить из вертикали исполнительной власти и становиться менеджером. Также для обеспечения прозрачности, открытости и легитимности выборного процесса он предложил проводить онлайн трансляцию во время голосования в день выборов.

Вместе с тем, заместитель руководителя депутатской фракции ДПК «Ак жол» в Парламенте РК, депутат Берик Дюсембинов поднял вопрос о крупных селах, число жителей которых превышает количество сельчан в целых районах. «Нужен дополнительный механизм, рычаг для акимов крупных сел, потому что нагрузка на них больше с учетом проблем с благоустройством, инфраструктурой и социальными вопросами», - сказал он.

Член Совета Майра Айсина высказала мнение о необходимости введения института наставничества для обучения молодых кандидатов, которые не имеют должного опыта работы на этих должностях. Член Совета Расул Жумалы призвал усилить информационно-разъяснительную работу касательно планируемых новшеств.

В рамках обсуждения реформ в сфере самоуправления вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров отметил, что повышение самостоятельности регионов будет способствовать качественному территориально-пространственному развитию Казахстана. По его словам, для наиболее эффективного развития местного самоуправления требуется создание отдельного закона, включающего в себя разграничение полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления.

Так, в настоящее время одним из основных органов местного самоуправления является собрание местного сообщества. Проектом концепции развития местного самоуправления на предстоящие 10 лет предусмотрено создание представительного органа на сельском уровне – «Кеңес» путем преобразования собрания местного сообщества.

В свою очередь политолог, член Совета Андрей Чеботарев одной из слабых сторон концепции назвал несинхронность процесса проведения выборов акимов городов районного значения и сельских населенных пунктов. Так, в этом году будут избрана только треть из общего числа акимов данного уровня. Данный разрыв может отрицательно отразиться на организационно-технических и финансовых аспектах избирательного процесса в целом. Кроме того, А. Чеботарев призвал снять ограничение, касающееся наличия высшего образования.

«Необходимо снять планку требований к кандидатам, потому что простые сельчане могут не иметь ученой степени, опыта работы в каких-то руководящих структурах, в частных или на госслужбе, но они могут быть грамотными людьми, которые знают о том, как поднять уровень села», - отметил он.

По итогам членами Совета был выработан ряд рекомендаций и предложений по совершенствованию Концепции развития местного самоуправления, среди которых внедрение института наставничества для обучения прямых избранных акимов сел, которые не имеют должного опыта работы. Кроме того, председатель Совета Айдос Сарым предложил провести еще одно заседание Совета по данному вопросу после завершения первого этапа прямых выборов акимов сел, поселков и сельских округов осенью текущего года.