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Представители партии «Nur Otan» рассказали павлодарским студентам, как открыть свое дело

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Декабря 2020, 10:52
Представители партии «Nur Otan» рассказали павлодарским студентам, как открыть свое дело

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарским студентам рассказали, как открыть свое дело. Встреча прошла в необычном формате: выпускники Торайгыров университета, а ныне – кандидаты в депутаты павлодарского городского маслихата, встретились с нынешними студентами, передает МИА «Казинформ».

Нынешним студентам партийцы рассказали об основных направлениях предвыборной программы партии «Nur Otan». А затем объяснили, как открыть свое дело.

«Вы говорите, что помогаете начать бизнес. Идея уже есть, и я хотел бы запустить свой проект, но у меня проблема с финансами. Вы и мне сможете помочь?», - обратился к кандидатам в депутаты один из первокурсников.

В ответ кандидат от партии «Nur Otan» Серик Байсеитов посоветовал молодому человеку пройти курсы в Палате предпринимателей. Отметим, Серик Басарович - тоже выпускник Торайгыров университета (на тот момент – уже ПГУ). В сложные 90-е работал на Экибастузской ГРЭС-1, затем – на госслужбе, последние шесть лет трудится как раз в региональной Палате предпринимателей.

«Сегодня, чтобы получить господдержку и открыть свое дело, можно стать участником проекта «Бастау Бизнес». Вы пройдете курс – он длится месяц, - в Палате предпринимателей, получите сертификат, и с ним сможете претендовать на безвозвратный грант или микрокредитование. Есть одно ограничение - банки второго уровня кредитуют с 21 года, - объяснил Серик Байсеитов. – Курсы «Бастау Бизнес» бесплатные, с вами будут заниматься хорошие специалисты, помогут составить бизнес-план, разобраться с документацией».

Кандидат в депутаты Канат Сатабаев упомянул, что есть и такая программа как «Дорожная карта бизнеса». В рамках этой программы молодые предприниматели - авторы интересных бизнес-идей, стартапов тоже могут претендовать на грант. Сумма здесь выше - до пяти миллионов тенге, однако и претендентов на грант больше, и отбор жестче.

Кандидат в депутаты павлодарского городского маслихата Асхат Хабылбеков (тоже выпускник Торайгыров университета) в своем выступлении затронул другой блок вопросов. Он рассказал студентам, как, согласно программе партии, изменится наш город в ближайшие пять лет.

«Павлодар должен стать комфортнее. А что такое комфортный город? Это город, где хорошие дороги, где благоустроены все дворы, где у людей есть тепло, свет и вода, - перечислил Асхат Хабылбеков. - Мы как партийцы будем добиваться, чтобы к 2025 году в Павлодаре был построен 31 жилой дом. 26 домов многоэтажных жилых домов будет построено в микрорайоне «Достык», три дома - в микрорайоне «Сарыарка», два дома - в микрорайоне «Затонский». Будет произведена замена отработавших свой срок лифтов, проведена модернизация сетей тепло- и водоснабжения».

Асия Токтамысова в Торайгыров университете не училась, но ей тоже было о чем рассказать студентам. Рассказала она о востребованных на рынке труда специальностях, а также упомянула о важности той работы, которую во время пандемии взяли на себя студенты-волонтеры.

Это была не просто онлайн-встреча с населением, а разговор между коллегами. Дело в том, что кандидат в депутаты гормаслихата Владислав Еленич сегодня занимает должность директора школы №29, а Айгуль Маликова, хоть и ушла из сферы образования, успела поработать сначала рядовым учителем биологии, затем - директором школ №17 и №20.

Айгуль Маликова в прямом эфире рассказала о ключевых приоритетах предвыборной программы партии.

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«Наша главная задача - улучшение жизни населения, - отметила Айгуль Маликова. - В своей предвыборной программе партия «Nur Otan» выделяет 7 приоритетных направлений развития нашего города. Одно из них - экономически устойчивый город. Что предполагает это направление? Это поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего во время пандемии, будут полностью загружены предприятия «СЭЗ», к 2025 году в Павлодаре будут открыты новые предприятия, 4000 молодых людей смогут пройти бесплатное обучение и реализовать свои бизнес-идеи, ежегодно будут создаваться по 3000 новых рабочих мест».

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодар Павлодарской области партии «Nur Otan»


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