Представители партии «Ауыл» провели встречу с мастерами рукоделия в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 декабря в городе Нур-Султан кандидаты в Мажилис Парламента Республики Казахстан от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Б.Толеген, А.Кукеева, а также кандидаты в маслихат города Нур-Султан Ф.Энгишев и А.Елубаева провели встречу с мастерами рукоделия, передает МИА «Казинформ».

Большая часть из них наши соотечественники, вернувшиеся в период независимости в Казахстан.

Во встрече приняли участие этнодизайнер, член Евразийского общества дизайнеров, академик Казахской Национальной академии дизайна Казипа Каликызы и руководитель Акмолинского областного филиала Всемирной ассоциации казахов, дизайнер Алтынгуль Маденкызы.

В завершении «Ауыльчане» подробно ознакомили присутствующих с предвыборной программой партии.