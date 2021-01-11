Представители партии «Ауыл» поблагодарили избирателей за поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители Народно-Демократической патриотической партии «Ауыл» поблагодарили избирателей за поддержку и заявили, что для всех партий в ходе электоральной кампании были созданы равные условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

«Мы ещё раз подтверждаем, что выборы прошли в рамках действующего выборного законодательства. Всем партиям были созданы одинаковые условия во время агитационной кампании. Хочу сказать, что нынешние выборы должны послужить дальнейшему развитию и процветанию нашего государства. Хочу поблагодарить всех наших избирателей, кто болел за партию «Ауыл», кто голосовал за партию «Ауыл», всех наших участников избирательной кампании «Ауыл». Мы желаем процветания нашему государству, счастья, благополучия нашему народу», - отметил председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев.