Представители партии «Ак жол» встретились с местными предпринимателями в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым сегодня встретились с местными предпринимателями в городе Тараз, передает МИА «Казинформ».

В офисе Жамбылского областного филиала партии кандидаты в Мажилис Парламента встретились с местными предпринимателями.

Сегодня группа представителей партии посетила трудовые коллективы Жамбылской области: ТОО «ТаразКожОбувь», «ПОШ-Тараз», «Таразский кожаный завод». ТОО «ТаразКожОбувь» - один из крупнейших заводов по переработке кожи и производства рабочей обуви в нашей стране. Производство динамично развивается. На заводе установили самые современные германские производственные линии. Другое производство - фабрика «ПОШ-Тараз». Она была построена еще в 1961 году. Во втором полугодии 2010 года, здесь запущено производство ТОПСа, проектная мощность которого составляет 873,6 тонн ТОПСа в год. Производство вооружено суперсовременным французским оборудованием.

Выпущенная шерсть очищенная, освобожденная от мусора и репейников. Кандидаты в Мажилис от партии «Ак жол» здесь разъяснили предвыборную программу партии и побеседовали с работниками производства.