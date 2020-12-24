Представители партии «Ак жол» встретились с коллективом аккумуляторного завода в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня агитационная группа партии «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым побывала в Талдыкоргане, где встретилась с трудовым коллективом аккумуляторного завода «Кайнар-АКБ». Об этом передает МИА «Казинфор» со ссылкой на пресс-службу партии.

Коллектив аккумуляторного завода «Кайнар-АКБ» стабильно наращивает объемы, работая без выходных в связи с обилием заказов. При мощности 340 тыс. шт аккумуляторов в месяц, на декабрь поступили заказы более чем на 550 тыс. шт; в этой связи завод срочно расширяет мощности, докупает и устанавливает оборудование. В текущем году производство составит 2,6 млн шт, на следующий год есть надежда выйти на 3 млн. Аккумуляторы казахского производства поставляются в Россию, Китай, Узбекистан, ОАЭ, Польшу, Германию, Италию и т.д.

Азат Перуашев побеседовал с рабочими и ответил на интересующие их вопросы.