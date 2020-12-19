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Представители партии «Ак жол» провели предвыборные встречи в Кокшетау

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Декабря 2020, 20:06
Представители партии «Ак жол» провели предвыборные встречи в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня представители партии «Ак жол» провели предвыборные встречи в Кокшетау, передает МИА «Казинформ».

Представители партии посетили одно из ведущих предприятий города по продаже и обслуживанию автомобилей. Партийцы ознакомились с рабочим процессом компании. Рабочий процесс организован в две смены. В день обслуживают до 300 машин.

Члены партии рассказали жителям Кокшетау о предвыборной платформе, выслушали проблемы и пожелания. Также в этот день члены партии встретились с работниками «Алуа-Строй». Побывали на строительной площадке 9-этажного дома. Сдать объект в эксплуатацию планируют весной 2021 года. Ожидается, что новосёлами станут больше ста человек.

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