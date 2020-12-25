Представители партии «ADAL» встретились с общественностью Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня кандидаты в депутаты в Мажилис Эльдар Жумагазиев, Ардак Назаров, Максат Толыкбай, Лаззат Чинскибаева, а также представители партии «ADAL» Нурлыбек Муканов, Ануар Керембаев встретились с общественностью города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе своего выступления Эльдар Жумагазиев отметил, целью партии является не развитие отдельных городов, а всех регионов страны.

В своих вопросах, адресованных представителям партии, жители Актау чаще всего затрагивали проблемы, возникающие из-за неэффективной траты бюджетных средств. Эльдар Жумагазиев напомнил, что на сайте партии можно узнать, как распределяется бюджет региона, а в случае недовольства, рассказать об этом представителям партии.

Параллельно с встречами в Актау, кандидаты от «ADAL» продолжают встречи в Северо-Казахстанской области. На данный момент там находится Акмарал Бекмурзаева и Алина Аскарова.