Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Представители партии «ADAL» встретились с общественностью Актау

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Декабря 2020, 16:45
Представители партии «ADAL» встретились с общественностью Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня кандидаты в депутаты в Мажилис Эльдар Жумагазиев, Ардак Назаров, Максат Толыкбай, Лаззат Чинскибаева, а также представители партии «ADAL» Нурлыбек Муканов, Ануар Керембаев встретились с общественностью города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе своего выступления Эльдар Жумагазиев отметил, целью партии является не развитие отдельных городов, а всех регионов страны.

В своих вопросах, адресованных представителям партии, жители Актау чаще всего затрагивали проблемы, возникающие из-за неэффективной траты бюджетных средств. Эльдар Жумагазиев напомнил, что на сайте партии можно узнать, как распределяется бюджет региона, а в случае недовольства, рассказать об этом представителям партии.

Параллельно с встречами в Актау, кандидаты от «ADAL» продолжают встречи в Северо-Казахстанской области. На данный момент там находится Акмарал Бекмурзаева и Алина Аскарова.


Мангистауская область   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом