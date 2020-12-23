Представители партии «ADAL» встретились с населением Актюбинской и Акмолинской областей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Содержательными и оживленными выдались встречи членов партии «ADAL» с населением Актюбинской и Акмолинской областей, где сегодня кандидаты в депутаты провели разъяснительную работу, передает МИА «Казинформ».

В Актюбинском регионе информационно-разъяснительную работу провели кандидаты в депутаты в Мажилис Ардак Назаров, Максат Толыкбай, Лаура Маликова, Лаззат Чинкисбаева и представители партии Нурлыбек Муканов, Ануар Керембаев.

Поездка адаловцев началась со встречи с общественностью города Актобе, прошедшей в Академии творчества. Послушать о том, что предлагает «ADAL» и высказать проблемные вопросы сюда пришли представители бизнеса, молодёжь и сотрудники разных организаций.

Партийцы лаконично обозначили главные приоритеты партии, отметив, что все они направлены на реализацию главной цели - повышение качества жизни казахстанцев.

Одновременно кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Даулет Мукаев посетил столичные базары «БИГ Шанхай», «Самгау» и «Орда Базар». Даулет Мукаев ознакомил жителей с программой партии и рассказал об ее инициативах.