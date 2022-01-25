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Представители ПА ОБСЕ посетят Казахстан

25 Января 2022 11:12
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Представители ПА ОБСЕ посетят Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Сената Аскар Шакиров принял участие в онлайн-заседании Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Парламентарии обсудили и приняли решения по формату и условиям проведения Зимнего заседания Парламентской Ассамблеи, которое пройдет 24-25 февраля, а также по предстоящим в 2022 году наблюдательным миссиям на выборах.

В рамках заседания состоялось обсуждение текущих международных вопросов, в том числе ситуации в Казахстане.

Заместитель Председателя ПА ОБСЕ Аскар Шакиров подробно изложил обстоятельства, связанные с трагическими январскими событиями в стране.

Члены Бюро были ознакомлены с оценкой указанных событий, а также с ключевыми приоритетами страны в социально-экономической и общественно-политической сферах на предстоящий период, обозначенными Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступлений в нижней Палате Парламента Казахстана и перед представителями отечественного бизнеса.

Особый акцент был сделан на стратегических реформах Главы государства в направлении дальнейшей демократизации, восстановления социальной справедливости в обществе, переформатирования работы правоохранительных органов в целях эффективной защиты граждан, конституционного строя и суверенитета.

Члены Бюро одобрили предложение о проведении в феврале онлайн-брифинга по событиям в Казахстане для депутатов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Европейские депутаты выразили соболезнования и поддержку Казахстану в связи с трагическими событиями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, отметив важность проведения объективного расследования, результаты которого должны быть представлены международному сообществу.

Аскар Шакиров пригласил представителей ПА ОБСЕ посетить Казахстан с визитом, в ходе которого парламентарии могли бы ознакомиться с ситуацией в стране и обсудить соответствующие вопросы.

Данное предложение было принято, в связи с чем заместитель Председателя Парламентской Ассамблеи, Специальный представитель по Центральной Азии Пиа Каума выразила намерение совершить визит в Казахстан.

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#ОБСЕ   #Сенат  
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