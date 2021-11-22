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Представители ООН ознакомились с опытом Казахстана по возвращению своих граждан из зон конфликтов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Ноября 2021, 15:42
Представители ООН ознакомились с опытом Казахстана по возвращению своих граждан из зон конфликтов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК совместно с УПН ООН в рамках визита Исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности, Генерального директора Венского отделения ООН – госпожи Гада Фатхи Вали прошел круглый стол «Диалог высокого уровня по вопросам уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из зон конфликтов, включая членов их семей. Опыт Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

С докладом о состоянии реабилитации и реинтеграции репатриированных граждан из зон террористической активности в рамках операции «Жусан» выступил заместитель председателя Комитета по делам религий МИОР РК Бауыржан Бакиров.

В мероприятии приняли участие помощник Президента РК Ерлан Карин, заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, представители госорганов, международных организаций и дипломатических миссий. Модератором выступила уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Напомним, гуманитарная операция «Жусан» по возвращению наших граждан из зон террористической активности началась в 2019 году, благодаря чему в страну на сегодняшний день репатриированы более 600 граждан, большую часть из которых составляют женщины и дети.


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