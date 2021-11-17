Представители образования собрались на форуме в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Городской форум для представителей сферы образования «Елорданың білім белестері - тәуелсіз Қазақстан келешегі», посвященный 30-летию Независимости, состоялся в Нур-Султане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии обсуждены стратегические направления развития системы образования города Нур-Султана, перспективы развития сферы образования. В ходе форума презентованы инновационные образовательные проекты, программы и технологии. Цель проведенного мероприятия - показать достижения столичного образования, определить курс развития, реализовать стратегию Елбасы.

В ходе открытия форума почетный работник образования РК Асима Бимендина поздравила участников с предстоящим праздником.

«День Независимости среди всех праздников - особенный праздник, особенный день. Потому что благодаря независимости сегодня Казахстан известен всей планете. Все восхищаются теми темпами развития, которые идут в нашем городе. Самое главное, мы должны в это непростое время беречь друг друга, беречь семью. Но в то же время наши дети должны получать знания, наши дети должны мечтать о будущем, должны жить счастливой детской жизнью», - сказала Асима Бимендина.

Поприветствовал участников мероприятия и депутат Мажилиса Парламента, отличник образования РК Амерхан Рахимжанов.

«В годы работы в Министерстве образования и науки, Канцелярии Премьер-Министра, в столичном акимат в качестве директора департамента образования столицы, заместителя акима города, курировавшего именно социальную сферу, принимал личное участие в развитие нашего города. Хотел бы поблагодарить всех педагогов столицы, которые, несмотря на трудности, не жалея сил, не только обеспечивали бесперебойную работу образовательных организаций, но также подняли образовательную сферу периферийного областного центра на высокий столичный уровень», - прокомментировал Амерхан Рахимжанов

Отметим, что в работе форума приняли участие представители МОН РК, местных исполнительных органов, руководители и специалисты системы образования, представители ведущих работодателей региона, специалисты в области обучения и развития персонала, общественные организации, педагоги организаций образования.



