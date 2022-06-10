10 Июня 2022 23:00

Представители оборонных ведомств СНГ устроили состязания по стрельбе близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заседание Координационного комитета по полевой выучке при Совете министров обороны стран СНГ состоялось в Алматы. В нем приняли участие представители министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Мероприятие прошло на базе Центра миротворческой подготовки. В ходе заседания проведено обсуждение вопросов повышения эффективности боевой подготовки.

С организацией боевой подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан участников ознакомил генерал-майор Даулет Оспанов.

Было отмечено, что боевая учеба в Вооруженных силах Республики Казахстан проводится с высокой степенью интенсивности и направлена на обучение войск в соответствии с современными вызовами и угрозами. Органы боевой подготовки ведут постоянную и целенаправленную работу по изучению, обобщению и внедрению передового опыта в практику обучения военнослужащих.

Для руководящего состава органов военного управления вооруженных сил стран СНГ, отвечающих за боевую подготовку и полевую выучку, были организованы показные занятия на учебном центре «Илийский» Алматинской области.

Там же проведены состязания по практическому выполнению упражнений стрельб из различных видов стрелкового оружия.