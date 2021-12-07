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Представители оборонных ведомств Казахстана и США обсудили план военного сотрудничества

7 Декабря 2021 21:06
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Представители оборонных ведомств Казахстана и США обсудили план военного сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки. Представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Основные усилия в вопросах взаимодействия двух стран направлены на решение вопросов военного образования, миротворчества, материально-технического обеспечения, подготовки профессиональных военно-медицинских и инженерных кадров.

Эти и другие аспекты оборонного взаимодействия отражены в очередном Пятилетнем плане сотрудничества на 2023-2027 годы, который готовится к подписанию.

Стороны отметили, что в ходе ежегодных рабочих встреч эксперты могут детально обсудить и определить конкретные ориентиры для развития двустороннего военного сотрудничества.


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#Внешняя политика Казахстана   #Армия   #США  
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