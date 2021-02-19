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Представители НПО Атырауской области высказались в поддержку норм нового Экокодекса

Автор:  
Виктор Сутягин
19 Февраля 2021, 12:02
Представители НПО Атырауской области высказались в поддержку норм нового Экокодекса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый Экологический кодекс – действенный инструмент в улучшении экологии регионов. Об этом в Атырау шла речь на совещании, которое провел министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. В работе совещания приняли участие аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, общественники, представители экоорганизаций и промышленных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы продолжаем наши поездки по регионам для обсуждения с местными жителями, экоактивистами норм нового Экологического кодекса. Значимость Экокодекса в том, что он затрагивает интересы всего общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благоприятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса», - отметил Магзум Мирзагалиев в ходе совещания.

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Заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов озвучил основные направления Экологического кодекса. Так, по его словам, согласно новому кодексу, с 2022 года местные исполнительные органы будут финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в 100% объеме.

«Атырау входит в 10 городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Для решения этой ситуации в рамках Экокодекса будут реализованы такие направления, как внедрение принципа «загрязнитель платит и исправляет», переход на наилучшие доступные технологии, новые подходы оценки воздействия на окружающую среду, ужесточение ответственности за нарушение экологического законодательства, автоматизированная система мониторинга выбросов, совершенствование управления отходами производства и потребления», - подчеркнул вице-министр.

Он сообщил, что крупные предприятия в течение 10 лет будут внедрять наилучшие доступные технологии в соответствии с программой экологической эффективности. На этот период они будут освобождены от оплаты за эмиссии. В случае, если предприятия не переходят на НДТ, то ставки платы за эмиссии будут расти: с 2025 года они вырастут в 2 раза, с 2028-го – в 4 раза и с 2031-го – в 8 раз.

Представители общественных организаций высказались в поддержку норм Экологического кодекса.

Так, руководитель общественного фонда «Атамекен - Эко» Арман Хайруллин отметил статью 175 Экокодекса, согласно которой предприятия должны будут строго исполнять предписания департамента экологии об устранении выявленных нарушений, иначе с момента истечения срока будет начисляться пеня. По мнению экоамбассадора, это необходимый инструмент.

Усиление роли общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду руководитель Жайык-Каспийского Орхусского центра, глава областного проектного офиса «Адалдық алаңы» Шынар Изтелеуова назвала действенной нормой.

Вместе с тем участникам встречи сообщили и о том, что согласно новому Экокодексу ужесточена административная ответственность. Так, за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз. А за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов штраф увеличился до 5 раз.

Напомним, 2 января 2021 года Глава государства подписал Экологический кодекс РК.

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