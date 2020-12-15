Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Представители Народной партии Казахстана встретились с педагогами Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Декабря 2020, 18:13
Представители Народной партии Казахстана встретились с педагогами Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась встреча представителей Народной партии Казахстана с педагогами и преподавателями средних школ города, а так же колледжей и высших учебных заведений. Темой круглого стола были выбраны «Независимость. Государство. Перспективы», передает МИА «Казинформ».

По мнению представителей НПК, ключевой проблемой образования в Казахстане стоит назвать именно вопрос его доступности. Теоретически бесплатное среднее образование у нас в стране гарантированно для всех. Высшее тоже, местами. Практически, в наших условиях качественное обучение постепенно превращается в прерогативу для элиты.

photo

Другую не менее важную проблему в области защиты и соблюдения прав трудящихся, внедрения новых стандартов охраны и условий труда поднял сегодня кандидат в Мажилис Парламента РК Олжас Сыздыков на встрече с трудовым коллективом завода «Целингормаш» в Степногорске Акмолинской области.

На встрече была презентована предвыборная программа Народной партии Казахстана с разъяснением ее тезисов. Особый акцент был направлен на создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда, снижение рисков на производстве, сохранение здоровья и работоспособности человека. Реализуется за счет совершенствования технологических процессов, технического оснащения, повышения уровня квалификации. Здесь же в диалоге с электоратом были озвучены инициативы НПК по построению социально ориентированного государства.

Кандидат в депутаты наблюдал за производственным процессом, оценил условия и безопасность труда, техническое оснащение предприятия. Пообщался с коллективом в неформальной обстановке.


Акмолинская область   Алматы   Образование   Выборы   Политические партии   Регионы Казахстана   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной