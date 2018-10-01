Представители мировых конфессий обсудили работу предстоящего Съезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий провела свое заседание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий - заместителя министра иностранных дел Ержана Ашикбаева и Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий - вице-министра общественного развития Берика Арына.

В работе заседания приняли участие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма и индуизма. Согласно повестке дня были обсуждены вопросы, связанные с содержательной частью заседания XVIII Секретариата Съезда (9 октября) и работы VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий (10-11 октября), а также проект итогового документа - Декларации VI Съезда.

Результаты деятельности Рабочей группы будут обсуждены на XVIII заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в преддверии VI Съезда.





