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Представители мировых конфессий обсудили работу предстоящего Съезда

8 Октября 2018 21:31 94
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Представители мировых конфессий обсудили работу предстоящего Съезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий провела свое заседание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий - заместителя министра иностранных дел Ержана Ашикбаева и Уполномоченного по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий - вице-министра общественного развития Берика Арына.

В работе заседания приняли участие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма и индуизма. Согласно повестке дня были обсуждены вопросы, связанные с содержательной частью заседания XVIII Секретариата Съезда (9 октября) и работы VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий (10-11 октября), а также проект итогового документа - Декларации VI Съезда.

Результаты деятельности Рабочей группы будут обсуждены на XVIII заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в преддверии VI Съезда.


Представители мировых конфессий обсудили работу предстоящего Съезда 
Представители мировых конфессий обсудили работу предстоящего Съезда 

 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Религия, Съезд мировых религий,
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