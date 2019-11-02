Представители Минобороны РК посетили Кокшетауский гарнизон

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Информационно-разъяснительная группа Министерства обороны РК во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майором Мухамеджаном Таласовым посетила Кокшетауский гарнизон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Представители оборонного ведомства ознакомились с условиями службы и проблемными вопросами военнослужащих департамента по делам обороны Акмолинской области и членов их семей, оказали необходимую юридическую помощь и консультации по вопросам воинской службы, жилищного и пенсионного обеспечения.

Генерал-майор Мухамеджан Таласов встретился с родителями призывников, ответил на все интересующие их вопросы. Он заслушал доклад начальника департамента по делам обороны подполковника Руслана Касымова о состоянии дисциплины, социально-бытовых и жилищных условиях военнослужащих, морально-психологическом климате в подразделении, имеющихся вопросах, а также разъяснил основные положения Послания Президента РК.

В этот день на площади Тәуелсіздік в Кокшетау в рамках республиканской акции «Ел тірегі» прошли торжественные проводы призывников, которые отправляются служить в Вооружённые силы – в воинскую часть в поселке Сарыозек на юге страны.

Кроме того, состоялось ещё одно торжественное мероприятие. Учащиеся средней школы имени Сакена Сейфулина поселка Бурабай приняли присягу и официально вступили в ряды воспитанников военно-патриотического движения «Жас Сарбаз».

В рамках работы информационно-разъяснительной группы МО РК для военнослужащих и их семей был организован концерт Центрального военного оркестра и ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК, показные выступления по рукопашному бою и роты почетного караула, а также презентованы военно-патриотическая газета «Сарбаз» и журнал «Айбын».











































